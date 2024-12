JUHTKIRI 59 kaasatud kodanikku

Ei pea olema paranormaalsete võimetega, et ette näha Mulgi valla kaasava eelarve võistluse kulgu. Kaks suurt keskust Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia, kes teineteisega elutervelt, krapsakalt ja järeleandmatult on konkureerinud, tähendaks seda, et võistlus taanduks nende omavahelisele mõõduvõtule. Sõltuvalt reeglitest võib see anda väga erinevaid tulemusi, aga elutervest ning tervet valda haaravast võistlusest ei saa juttugi olla. Elanikud hääletaksid kas iseenda poolt või kui see eelmise aasta võidu tõttu ära keelataks, oma konkurendi vastu, mitte hea idee poolt. Osalejatele kahtlemata lõbus, pealtvaatajatele samuti, aga kas just mõistlik avaliku raha kasutamine ...