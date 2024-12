Mulgi pudru valmistamine ja söömine jõudis UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

Mulgi puder on traditsiooniline lisanditega kartuli-tangupuder, mis on pärit Lõuna-Eestist Mulgimaalt. XIX sajandi viimaseks veerandiks oli selle valmistamise komme levinud üle kogu Eesti. Algupärasel retseptil põhineva pudru tegemiseks kasutatakse vaid kodumaist toorainet. Pudru valmistamise ja söömise traditsiooni antakse edasi põlvest põlve. Lisaks on Mulgi pudru õpituba lahutamatu osa mulgi keele õpetusest koolides ja huviringides. Samuti on Mulgi puder igapäevane söök piirkonna asutustes ja rahvaüritustel.