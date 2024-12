Olen oma laste koolitee kaudu väikese maakooliga seotud olnud viimased 15 aastat. Peaaegu kogu selle aja olen kuulunud kooli hoolekogusse (algul Sürgavere põhikool, seejärel Suure-Jaani kool). Olen Suure-Jaani kooli hoolekogu liige ka praegu. Kogu selle aja jooksul on tulnud keskmisest lapsevanemast aktiivsemalt tegeleda just väikeste maakoolide sulgemise teemaga.

Peab tunnistama, et aja jooksul on maakoolide teema käsitlus oluliselt paranenud. Algusaastatel üritati väikekoole sulgeda poliitdemagoogiaga väikestes maakoolides antava hariduse kehvast kvaliteedist. Tõsi, enamasti piisas küsimusest selle väite faktilise algallika kohta. Tegelikkuses on see visalt taanduv linnalegend. Soovitan vaadata riigikogu selle aasta 18. jaanuari istungi salvestist, milles haridusminister Kristina Kallas ütleb selgelt, et PISA uuringutest ei nähtu regionaalset õpitulemuste erinevust. Teisisõnu: Eestis saab ühtmoodi hea hariduse nii väikeses maakoolis kui ka suures linnakoolis.