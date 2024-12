"Meil juba käib – 2. detsembrist," lausus Olustvere mõisa perenaine Tiina Randaru kolmapäeval ning rääkis, et gruppide täitumise üle kurta ei saa, aga on märgata, et lapsevanemad vaatavad sel korral rohkem hinda. "Saame olla paindlikud ja teha vastavalt nende võimalustele programme natuke ümber. Õpetajad on vahendajad olnud ja ikka kombineerime, kuidas kellelgi on võimalik."