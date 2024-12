Viljandimaa üritused esmaspäeval, 9. detsembril

Lidl Eesti alustab 8. detsembrist jõuluteemalise ringreisiga linnades, kus lähitulevikus on plaanitud avada Lidli poos. Eesmärk on tutvustada Lidlit ja selle tootevalikut linnades, kus veel Lidli kaupluseid ei ole, kuid kohalikud elanikud seda juba ootavad. Viljandis Vabaduse platsil on jõuluürituse 9. detsembril kell 16–19.