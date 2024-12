"See on mu vanaema korter," viitas aadressile Oliver Läll, kes kuulub koos Kristo Kraftiga osaühingu InToRingy juhatusse, ning lisas, et tegelikkuses nad Viljandimaal Mõisakülas ei tegutse, vaid on rahvusvaheline ettevõte, kel on inimesed tööl nii Hispaanias kui Rumeenias. "Kõik arendajad on vabad hinged. Nemad asuvad seal, kus nad tahavad või kus on soojem."