"Abipolitseinikuks hakkasin siis, kui olin 18-aastaseks saanud. Kuu aega pärast sünnipäeva," meenutas Prii ning rääkis, et väiksena ta just politseiniku ametist unistaski ja kui ükspäev gümnaasiumi ajal oli teistel koolis seda teemat puudutav tund, küsis ta end oma tunnist ära, et sellest osa võtta. "Õpetajalt sain loa, nii et sellega oli korras." Pärast seda hakkaski ta pabereid ajama, et vabatahtlike ridadesse pääseda.