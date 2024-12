Ministeeriumi plaan Viljandimaa Kesk-Eesti regiooniga liita on omavalitsuste liidu tõrksaks teinud

Kesk-Eesti arengulepe on katseprojekt, mis dokumentide kohaselt peaks siduma Viljandi-, Järva- ja Raplamaa ning Lääne-Virumaa või siis need maakonnad, kes nõustuvad leppele alla kirjutama. Eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et regionaalareng on eeskätt keskvalitsuse, mitte omavalitsuse vastutus, kuid regionaalpoliitika saab olla tulemuslik üksnes siis, kui seda viiakse ellu kõikide osaliste koostöös. Leppe eelnõus on hulk punkte, mille eest lepe peaks seisma, ning Kase kinnitusel on iga rida sellest õige ja asjakohane. "Sellist juttu räägime sõpradega pubis tihti, kui unistama hakkame," rääkis ta naeruselt.