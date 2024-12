JUHTKIRI Ideed tuleb ka maha müüa

Kui aga ühe laua taga saavad kokku mitme maakonna huvid, kulub suur osa aurust selle peale, et enne ministeeriumisse minekut asjad omavahel selgeks rääkida. Igaüks, kes on mõnel koosolekul osalenud, teab, et see ei ole lihtne ülesanne. Ning Viljandimaa omavalitsusliidu juhtide, nii esimehe Alar Karu kui direktori Kaupo Kase muremõtted on üsna õigustatud. Kui näiteks Mulgi vald peab oma vajadused ja tahtmised kõigepealt selgeks tegema omavalitsuste liidule, kes seejärel nende mõtetega läkitab oma esindajad regiooni nõukokku, kus tuleb veel arutelu, siis kui palju neist mõtetest üldse kunagi mõne ministeeriumi töölauale jõuab?

Jah, koondamine, optimeerimine, mitme asjaosalise korraga esindamine on enamasti kasulik. Ka Viljandimaa neli omavalitsust on ju loonud omavalitsuste liidu, sest niimoodi on võimalik asju ühiselt ajada ning saada kogu maakonna elanike tahe läbirääkimiste lauale. Meenutame, et kui haridusministeerium omavalitsusi läbi käis ja otsis väikekoole, mida kinni panna, muu hulgas Viljandimaa omi, taheti ju esialgu rakendada põhimõtet "jaga ja valitse". Omavalitsused panid seljad kokku ning nõudsid, et maakonda tuleb vaadata tervikuna, ja tulebki. Samamoodi peab Viljandimaa tegema koostööd naabermaakondadega ning paratamatult arvestama, et Eestis on kaks tõmbekeskust: Tallinn ja Tartu.