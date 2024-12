Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tiit Piiskoppel rääkis, et Posti tänav 2 pagaritööstuse maja katusest olid leegid väljas. Maja on tiheda asustusega piirkonnas ning kohale jõudsid Viljandi, Suure-Jaani, Mustla, Kõpu ja Abja päästjad.

"Praegu käivad kustutustööd ja suitsusukeldujad töötavad," märkis Piiskoppel poolteist tundi enne südaööd ning ütles, et põlengu põhjust veel teada ei ole ja ka inimohvritest pole teateid laekunud. "Tulekahju ei ole teisele korrusele levinud, aga on katuse ja lae vahel. Käib katuse lahtivõtmine. Tegemist on kivikatusega."