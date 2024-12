Linnasauna saatus ripub saunaliste rahakoti küljes

Viljandi linnasauna sulgemise vastu koguti mullu isegi allkirju. Fotol on saunakoer Freddy.

Kuigi hiljuti lootsid Viljandi linnasaunalised, et linnavalitsus vahetab hingusele läinud kerised kiiresti välja ja saunatada saab edasi, on nüüdseks selge, et linnal ei ole selleks raha.