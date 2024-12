Uus perearst aitab Tervisekassal Mulgimaal uut moodi arstiabi pakkumist katsetada

Kolme aasta eest lahkus Abja-Paluojal ametist kaks perearsti ning uusi praksisepidajaid ei suutnud Tervisekassa leida. Lootusetuna näivas olukorras otsustasid vallajuhid asutada osaühingu Mulgi Perearstikeskus ja see võimaldas palgata kaks arsti-residenti, kes ise veel praksist avada ei saanud. Kahe ja poole aasta jooksul töötasid ettevõttes kaks perearsti: Julia Järveküla ja Krista Lääne.

Narvast pärit Järveküla sattus Abja-Paluojale oma sõnul juhuslikult. Noortele perearstidele korraldatud tutvustuskäigul oli talle see paik silma jäänud ning kui kutsuti, otsustas ta end seal proovile panna. 14 kuud hiljem läks ta õpingute tõttu küll tagasi Tartusse, aga pärast lõpetamist kutsuti teda uuesti. "Tundsin, et see koht vajab mind, ja olin siinsete patsientidega natuke harjunud," lausus ta.