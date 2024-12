VIDEO Viljandi tüdruk sai presidendilt kätte preemia, mille tõi talle halbade mõtete peletamine

Ühe õhtul ei jäänud Viljandi Jakobsoni kooli viiendas klassis käiv Karmen Roht magama, sest tema peas olid halvad mõtted. Iseendalt küsimusi küsides sai ta aru, et temaga on kõik hästi, aga see viis ta mõttele luua heaolukaardid. Õpilasleiutajate konkursil tõid need kaardid talle kaks preemiat.