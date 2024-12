Linna peaarhitekt, arhitektuuriameti juhataja Jaak Reinula avab Trepimäe teema ning arhitekt Gert Guriev tutvustab 3+1 arhitektide ettepanekuid, milline võiks linlastele oluline koht välja näha tulevikus. Avalikule arutelule on oodatud küsimusi esitama ning mõtteid jagama kõik linlased.

Nagu Sakala septembri alguses kirjutas, on Trepimäe 158 astmest koosnev trepp sedavõrd lagunenud, et kui töömehed lähevad selle järjekordset lagunenud osa parandama, ei pruugi neil olla muud võimalust kui kinnitada see teise lagunenud osa külge.