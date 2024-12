Otsitakse kõige ilusamat raamatut

«Kauneimate raamatute konkurss on Eestis ainuke omataoline, mis juhib tähelepanu raamatute tegijatele,» lausus pressiteate vahendusel kirjastuste liidu tegevjuht Kaidi Urmet. «Konkursside kaudu joonistub ilmekalt välja, milline on kujunduse üldine kunstiline tase Eestis. Loodame, et see motiveerib kujundajaid ja graafilisi disainereid edasisteks väljakutseteks. Ilma Eesti konkursil osalemiseta ei ole võimalik osaleda maailma kauneimate raamatute konkursil.»