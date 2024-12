Viljandi pärimusmuusika keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht ja muusik Kristjan Priks (vasakul) ja maja helitehnik Marko Peder on uue kõlarisüsteemiga rohkem kui rahul. Kõlarid ripuvad vasakul ja paremal lae all ning pealt vaadates polegi aru saada, kui keeruline nende sisemus tegelikult on.

Foto: Elmo Riig