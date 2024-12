Ainuüksi viimase kuu jooksul on neli noort bussijuhti asemele tulnud, mitme vanus on 30 eluaasta kandis.

"Üks oli Saksamaal bussijuht ja pöördus tagasi kodumaale ning on ka neid mehi, kes on olnud vahepeal ehitustöödel ja naasevad bussijuhiametisse. Mõni on olnud Tallinnas bussijuht, aga on sealsest kiirest elust ja liinikorraldusest väsinud," loetles Haukanõmm.