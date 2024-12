Eksiteele kaldunud seenelise retk päädis küllusliku saagiga

Tumehalli taeva all õõtsuvad puude ladvad, kuid mina nende all tuult ei tunne. Kui kuulatada, tajub kõrv ürgset kohinat ning nina haistab märja hilissügise tummiseid aroome. Mets näib muinasjutuliselt tume.

Puid, kohati juba paksult sammaldunuid, jagub risti-rästi maapinnalgi. Siin annab ikka turnida. Järsku mõtlen, et see paik võiks ideaalselt passida huntidele. Vaatan enda ümber, aga ei silma kedagi. Ainult lehter-kukeseeni näen ikka ja jälle. Paraku pole mul neid enam kuhugi korjata, sest suur pang on seeni kuhjaga täis.

See on mu elus üks haruldasi hetki, kui tunnen heameelt, et olen kaasa võtnud nutifoni, mis enamasti seisab kodus. Avan maa-ameti kaardirakenduse ja lasen määrata oma asukoha. Mobiilside on terves piirkonnas üsna nigel, aga siiski toimib, lisaks püüab telefon metsa all kinni satelliidilt tuleva signaali, mis on tarvis positsioneerimiseks.