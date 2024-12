Sisepadeliväljakud said rohelise tule. Arendaja: järgmise aasta sügisel saab padelit mängida Viljandis aasta läbi

Maalappi, mille aadress on ühtpidi Kaalu tänav 2 ja teistpidi Vaksali tänav 4, on tennisespordi arendajad soovinud saada olemasoleva halli laiendamiseks aastaid. Eelmise volikogu koosseisu ajal jäi lisatenniseväljaku ehitus ühe poolthääle taha ning nagu tunnistas neljapäevasel volikogu istungil abilinnapea Kalvi Märtin, takerdus linn hiljuti sama krunti enampakkumisele panna soovides juriidikasse. Sellisel viisil ei saanuks konkurssi korraldada, sest osta saanuks tühja maatüki hoonestusõigust ainult Tennisekeskus, aga tema kui tennisehalli pidaja on juba sama õiguse omanik.