Ajale jalgu jäänud pisisendid võib sööta toidupoe masinatesse

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille järgi hakkab tuleva aasta 1. jaanuarist kõigis Eesti müügikohtades kehtima reegel, et sularahas tehtud ostu lõpphind tuleb ümardada lähima 5 sendini. See tähendab, et vahetusrahana enam pisisente tagasi ei anta.

Rimi turundusjuht Marta Vihtre täpsustas, et ümardatakse ainult sularahaga tasumise korral ja ostukorvi lõppsummalt, mitte iga toote või teenuse pealt eraldi. Vihtre sõnul on Rimile oluline, et inimesed oleksid uuest süsteemist teadlikud ning saaksid aegsasti vastused kõigile küsimustele. "Paljudel meie seast, eriti lastega peredel, on kodus rahakassasse kogunenud korralik hulk pisisente. Pangas on sentide vahetamine tasuline, kuid poes, sealhulgas Rimis, saab nende eest endiselt kaupa osta," lausus Vihtre. Tema sõnul võib pisisente kasutada nii tavakassades kui ka sularahaga iseteeninduskassades. Tagasi neid kassast aga enam ei saa.