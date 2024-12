Saanid ja ATV-d tuleb tänasest kindlustada

Potsepa hinnangul on oluline eristada, kas sõiduk on registreeritud mootorsõidukina või maastikusõidukina. „Mootorsõidukil on pidev kindlustuskohustus, välja arvatud 12 kuu jooksul pärast lepingu lõppu, kui sõidukit ei kasutata ja seda hoitakse nii, et sellega ei saa kindlustusjuhtumit põhjustada. Maastikusõidukil peab aga liikluskindlustus olema ainult juhul, kui seda kasutatakse,“ ütles Potsepp.