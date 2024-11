Advendiaeg on nelja nädala pikkune periood kirikukalendris, mis tähistab jõuludele eelnevat ootusaega. Esimene advendipühapäev on neljandal pühapäeval enne esimest jõulupüha ning tähistab advandiaja ametlikku algust. Neljas advendipühapäev võib kattuda ja on ka kattunud jõululaupäevaga, andes tähtpäevale erilise ja piduliku varjundi.