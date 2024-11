GALERII Algas kuusemüük, hinnad on mõne aastaga hoogsalt kerkinud

Puudemüüja Mart Oja oli laupäeva lõunaks müünud viis puud, kuigi kuuskede ja nulgude meetrihinnad on aastate jooksul aina kerkinud. Tema sõnul on kuused pärit Valgamaa jõulukuuse kasvandusest ja nulud üle mere Taanist. Soovi korral saab soetada ka kuuseoksi, mis on hindamatud. "Tavaliselt on see väärt ühe väikese šokolaadi," ütles Oja muiates.