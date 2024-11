SUUR GALERII Auhinnagalal lõbustasid laureaate Jürgen Ligi ja Tanja

Sakala peatoimetaja Hans Väre küsis rahandusminister Jürgen Ligilt, kuidas Eesti rikkaks maksustada. Ligi tunniajase usutluse vältel selgus, et kõik hädaldavad hindade pärast, kuigi sissetulekud ja pensionid kasvavad kiiremini kui hinnad. Samuti väitis Ligi, et majanduskasv ei päästa Eestit struktuursest eelarve puudujäägist. "See on vale, müüt. Majanduslangus on lõppenud. Eesti majandus kasvab nominaalses võrdluses kiiremini kui Skandinaavias, reaalmajandus on aga koomale tõmmanud," sõnas Ligi.

Rahandusministri sõnul kogume makse vähem, kui on Eesti riigi püsikulud. Samas oli Ligi ootuspäraselt kriitiline küsimuse suhtes, mil moel makse kasutatakse. "See on loll küsimus, kuhu mingi maks läheb. Meil on viis või seitse maksu, need lähevad eelarvesse. Julgeolekumaksul on kerge silmakirjalikkuse märk juures. Julgeolekusse läheb rohkem raha, kui me selle maksuga kogume. Rahal ei ole silti küljes. Maksud lähevad oma riigile," seletas Ligi.