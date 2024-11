Mida ma kõige paremini oskan?

Väga paljud poleks tänapäeval sellist teekonda ette võtnud. Sukelduda pimedasse novembriuttu, selmet tsiviliseeritud inimese kombel toit kulleriga koju tellida – võeh! Mulle tundub aga kummaline arvele mitu eurot juurde maksta, kui mul on endal vahendid (auto ja bensiin) ja oskused (juhiluba aastast 1997), et töö ära teha. Aega, tõsi, sõidule natuke kulub, aga Viljandis mitte just kalendriga mõõdetavalt.