Volikogu kiitis tasulise parkimise Viljandis heaks

Juunikuust kehtima hakkava korra kohaselt on tasulise parkimise alal võimalik parkimiskellaga kaks tundi tasuta parkida, seejärel tuleb maksta euro. Teine võimalus on soetada parkimise kuukaart. Kui pargitakse algusaega määramata või on parkimine ületanud kahe tunni piiri, saab sõidukijuht 30-eurose trahvi.