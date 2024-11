Opositsiooni katse turu parkla ajapiirang tühistada kukkus läbi

Saadikurühma esimees Helir-Valdor Seeder nentis ettekandes, et praegune parkimiskord on seal ebavajalik, sest vabu kohti leidub ning ees ootav talveperiood tähendab, et kauplemistegevus turul mõneks ajaks sisuliselt lakkab.

Seeder märkis, et praegusest olukorrast parem oleks isegi see, kui turu parklas kehtestataks päriselt tasuline parkimine. "Me ei paranda sellega oluliselt mitte kellegi olukorda Viljandi linnas, küll aga takistame ehitajate tööd ja tegevust," rõhutas ta.