Tänavahooldajale jalgu jäänud tõukerattad viiakse talvekorterisse

Nagu ütles linnavalitsuse haldusameti juht Andres Mägi, soovis linn enne lume tulekut linnapildi Bolti tõukeratastest puhtaks saada, et need ei jääks ette hooldustöödele. "Tänavate hooldajad, kes traktoritega kõnniteid lumest puhtaks lükkavad, peavad iga kord, kui tõukeratas teel on, traktorist välja tulema ja selle ära tõstma," selgitas ta.