Kohalik jõululegend ja säravate sõidukite paraad annavad advendiajale alguse

Mulgi vallas Karksi-Nuias on jõuluvanadega suisa omaette lood. Nagu rääkis Tiina Tomingas kultuurikeskusest, usuvad selle kandi lapsed ja ka ülejäänud kogukond, et nad elavad sellises kohas, millest jõuluvanad alati esimesel advendil mööda sõidavad. "Kunagi ei tea, kas nad siin peatuvad või mitte, aga selle sooviga, et nad peatuks, paneme püsti peo ja jälgime: kui nad mööda sõidavad, meelitame nad keskväljakule," jutustas ta.

Jõuluvanasid, kes advendiüritusest osa võtavad, on Tominga sõnul ikka olnud terve kamp. Samas pole kunagi teada seegi, millega nad saabuvad. On tuldud tuletõrjeauto ja tsiklitega. On tuldud suuskadega. Aga näiteks ka hobusega. "Kui jõuluvanad on juba keskplatsile meelitatud, jagavad nad lastele kommi ja ehk löövad tantsu lahti."