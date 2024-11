President Alar Karis: me ei tea, mis julgeolekuoht võib olla see, kui põhiseadust muudetakse nii, nagu praegu näha on

22. novembril Viljandit külastanud riigipea tõdes Sakalale antud intervjuus, et ehkki üle 1000 päeva kestnud täiemahulisest Ukraina sõjast ja majanduslangusest on tekkinud väsimus, on meie julgeolekuolukord parem kui enne 2022. aasta 24. veebruari. "Tuleb vastu pidada, sest mis see järgmine samm siis võiks olla," leidis ta.