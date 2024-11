LIBA-SAKALA Uut meie lugemislaual

"Hunt lambanahas"

Taksikoer Ramsese teose keskmes on noor hunt Villem, kes ei leia elus kuidagi oma kohta. Ehkki korralikust perekonnast pärit, ei ole talle lapsest saati meeldinud koos teiste huntidega uluda. Kuidas kari teda ka ei toidaks, tema vaatab ikka küla poole. Tihti kaob ta mitmeks tunniks karja juurest ära ja keegi ei tea, kus ta sel ajal on. Veel enam, ehkki Villem teeb kohustuslikult kaasa kõik jahiretked, keeldub ta koos teistega söömast ulukiliha, kinnitades, et on taimetoitlane. Ka hundijalaveest ei pea ta lugu ning juba pealiskaudsel vaatlemisel võib öelda, et tema rind on kõike muud kui rasvane.