Heitlik jõulukuu juhatab sisse pigem soojapoolse talve

Sünoptiku selgitusel on põhjuseks sooja ookeani lähedus. See formeerib tsükloneid, mis läänevoolus kiiresti itta kihutavad, ja siis sõltub nende teekonnast Eesti suhtes, kas sadu tuleb alla vihma või lumena.

Meitern märkis, et suuremad ilmakeskused prognoosivad harilikust natuke pehmemaks ka jaanuari ja veebruari. Aga ühetaolist ilma pikalt ei ole, kõik on pidevas muutumises.

«Paistab, et jaanuariski on Põhja-Euroopa tsüklonid aktiivsed ja toovad meile nii lund kui vahepeal vihma. Nõnda lumikate kord tekib, siis jälle kaob ning keskmine õhutemperatuur tuleb tavapärasest kõrgem,» ütles Meitern.

Viljandi jaanuari alguse pikaajaline keskmine õhutemperatuur ehk norm on –3,3 kraadi, see langeb kuu lõpuks –5,5 ja tõuseb veebruari lõpuks –3,2 pügala juurde. Meitern nentis, et sedapuhku prognoositakse neid talvekuid üks-kaks kraadi tavapärasest soojemaks ja tõenäosus, et nõnda ka läheb, on 60–70 protsenti. Kui ennustus paika peab, tähendab see ikkagi külmakraade – mitte küll käredat pakast, aga miinuspügalaid ühes lumega,