JUHTKIRI Tants ümber Tartu tänava ohutussaare

Stone House‘i juht Rivo Haljaste rääkis juba sügisel, et ristmikust pole võimalik kuidagi edasi pääseda, sest sahaga ei keera märke puruks sõitmata paremale ega vasakule. Kõik lume koristamise käigus tekkinud kahjud peab tänavahooldaja omast taskust hüvitama. Ristmik ei saa hooldamata samuti jääda. Nõnda on tänavahooldaja olnud sunnitud juba ka seadust rikkuma, et ristmikult sahaga minema pääseda, ja sellele ei vaata ei kaasliiklejad ega politsei ilmselt just hea pilguga.

See, et Stone House peab ohutussaart enne lume tulekut oma kulu ja kirjadega üles võtma ja kevadel selle uuesti tagasi panema, on praegu eraldi teema. Loodetavasti on linn ja teehooldaja jõudnud mõlemat poolt rahuldavale kokkuleppele, sest tõik, et linn üldse soostus saarest ajutiselt loobuma, on igati kiiduväärt.