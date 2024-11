Eriolümpia Euroopa korvpallinädal saab tänavu teoks 21. korda ning seekord on pandud rõhk püüdele tuua korvpall koolidesse. Üle kogu maailma on korvpallinädalal osalejaid üle 35 riigist rohkem kui 25 000.

Lahmuse kooli kogunes kümme võistkonda ning eeltestide põhjal oli moodustatud kolm divisjoni. "Tore oli näha, et iganädalaselt trenni tegev Lahmuse võistkond oma tugevuse maksma pani. Samas oli ka väga hea meel selle üle, et oma esimese korvpallivõistluse kogemuse sai Koeru hooldekeskus. Nad küll võitu kirja ei saanud, aga kuskilt on ju vaja alustada," rääkis Eriolümpia Eesti Ühenduse rahvuslik direktor Rain Tölpus.