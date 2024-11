Iga neljas Viljandimaa elanik ootab pensionieas suuremat kui 1500-eurost sissetulekut

"See näitab ilmekalt, et kui inimesed ise lisaks ei kogu, peavad paljud tulevikus hakkama saama oodatust oluliselt väiksema sissetulekuga. Ühtlasi tajuvad Eesti pensionärid juba praegu raskusi toimetulekul ja tulevikule mõeldes on olukord seda enam muret tekitav, et elukallidus näitab jätkuvat kasvu," ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.

Vallistu rõhutas, et tööturul aktiivseid inimesi jääb Eestis aina vähemaks, kuid pensionäride hulk suureneb. See tähendab kasvavat survet riiklikule pensionile ja enamikus arenenud riikides on jõutud arusaamisele, et väärika vanaduspõlve kujundamiseks tuleb inimesi suunata iseseisvalt koguma. "Rahaliselt turvalisema tuleviku loomiseks tuleb haarata ohjad enda kätte ja mitte jääda lootma üksnes riigile. On selge, et kui inimene ise järjepidevalt ei säästa, on sissetuleku kaotus pensionile jäädes väga valus: uuringute kohaselt hakkab Eestis keskmine pension moodustama keskmisest palgast kõigest kolmandiku. Investeerimist tasub alustada maksusoodustusega võimalustest ja Eestis on need pensionisammaste näol olemas."