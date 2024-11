Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Aino Viinapuu tõdes Helgi Linnasele valla tänukirja andes, et on staažikat tantsujuhti tundnud üle 30 aasta. Arvestamisega, kui kaua täpselt on Mulgimaalt pärit Linnas Sürgavere kandi kultuuripõllul rahmeldanud, jäid õnnitlejad hätta.