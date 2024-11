JUHTKIRI Õppetunnid Viljandi turu parklas

Olukorra juuri võib vahest otsida sellest, et ega Viljandi linnal ole vähemalt lähiminevikus ühegi teise nii suure ehitusobjektiga pistmist olnud, saati siis veel kesklinna ehitatava objektiga. Ühest küljest linn ei tea, kellega ta üldse parkimisküsimustes suhtlema peaks. Peatöövõtjaga? Alltöövõtjatega? Teisalt tundub uskumatu, et peatöövõtja justkui ei taha oma lepingupartnerite eest seista. Samas Eesti ehitussektoris olevat see asjatundjate sõnul täiesti tavaline. Peatöövõtja ei saagi kõigil oma üle Eesti laiali olevatel objektidel kõigisse küsimustesse üksipulgi süveneda. Selleks ning kohapealse olukorra haldamiseks on alltöövõtjad, kellele Viljandi haigla ehituse puhul tuleb omakorda üllatusena, et ühele linnale tuleb üllatusena, et ehitajatel on vaja parkida.

Oma osa olukorra keerulisuses on sellel, et linn muutis parkimiskorda siis, kui praegune peatöövõtja oli juba aasta aega ehitanud. Tema oli aga omakorda sõlminud alltöövõtjatega lepingud ja alltöövõtjad arvestasid, et parkimiskohtade muret ei ole. Linnale on siin kahtlemata õppimise kohti. Näiteks et keset mängu reegleid ei muudeta ning et suurte objektide ehitus tähendab alati ka seda, et need ei materialiseeru tühjast õhust.