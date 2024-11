Opositsioon tahab ehitajatele turu parkla ajapiirangust lahti kangutada

Isamaa saadikurühm on esitanud volikogule eelnõu, mille vastuvõtmise korral saaks linnavalitsus korralduse tühistada turu parklas enda kehtestatud parkimiskord, mis ei luba seal autot üle kahe tunni hoida. Ligi aasta kehtinud korra tõttu on hulga trahve saanud töötajad, kes suure parkla kõrvale Viljandi haigla uut hoonet ehitavad.

Isamaa on aga volikogus vähemuse poolel ning enamuse ridadest mõttele toetajaid ei paista. Volikogu esimehe, valimisliidu Südamega Viljandis esindaja Helmen Küti sõnul polnud koalitsioon teisipäevaks, kaks päeva enne hääletust selget seisukohta kujundanud, sest nädala hakul jõudis raekotta esimest korda ka haiglaehituse peatöövõtja, ettevõtte Rand ja Tuulberg pöördumine. Tolles kirjas avaldab ettvõte Isamaa eelnõule toetust põhjendusega, et see lihtsustaks ehitajate tööd. Küti teada on peatöötvõtjate esindajad kutsutud raekotta ka sel teemal läbi rääkima ja lahendust otsima.