Peremees, kes oma nime lehes avaldada ei soovinud, rääkis, et teisipäeva õhtul oli koer veel alles ja ka öösel kuulis ta väljast haukumist. Koeral olevat olnud komme haukuda, kui peremees öösel tualetis käis ja tule põlema pani. Kahtlust äratavat murelikku või paanilist haukumist või mingeid erilisi häälitsusi peremees öösel ei kuulnud. "Hommikul veerand kaheksa ajal mõtlesin, et lähen söödan koera ära, ja vaatan ... pool ketti on kadunud. Mõtlesin, et koer on küla peale läinud – ta on ennegi keti puruks tõmmanud."