REPLIIK Õhk tahab hingata

Soe sügis on kütteperioodi nihutanud, aga kätte on see jõudnud. Koldes praksuv tuli soojendab tuba ja kütab kuumaks pliidiraua, millele pott koos hõrgutava roaga hauduma panna. Kaugküte ja soojuspumbad jätavad tulekuma kodust kaugemale, aga peaasi, et tuba saab soojaks.