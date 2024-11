Kõigist tollikontrolli läbivatest saadetistest on ikka mingi osa neid pakke, mille ametnik soovib lahti teha. "Valgustad küll röntgeniga läbi ja koerad nuusutavad, aga see üllatusmoment, mis sealt pakist välja tuleb ... " rääkis maksu- ja tolliameti postikontrolli juhtiv tolliinspektor Albina Saar ning nentis, et tollitöö on omamoodi põnev, sest fantaasia saadetiste vallas on piiritu. Tema sõnul tuleb ette igat masti keelatud kraami: intellektuaalomandi võltsinguid, linnutiibu, eksootilisi taimi ...