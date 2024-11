Musta reedega hoogustub jõulueelne pakiralli. Milline pakk vajab tollideklaratsiooni?

Aasta lõpul pakivoog kasvab. Neid saadetisi, mida tuleb tollis deklareerida, on siis tavapärase 30 000 – 40 000 asemel üle 50 000.

Ameerikast alguse saanud ostupüha must reede tikub üha rohkem mõjutama ka eestlaste rahakotti. Odavmüüke musta reede nime all paistab siinsestki kaubandusest, aga e-poed on valla üle maailma. Seepärast tasub teada, mis kulutused kaasnevad kolmandatest riikidest asjade tellimisega.