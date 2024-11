Helkurikõnnil osales rekordarv inimesi

Helkurikõndi veab eest Viljandi politseijaoskond koos abipolitseinikega ning see on kujunenud traditsiooniks, millega kutsutakse kõiki inimesi andma oma panust liikluses jalakäijate nähtavaks tegemisel. Seekord koguneti Viljandis, Suure-Jaanis, Mustlas, Saarepeedil, Kolga-Jaanis, Karksi-Nuias ja Abja-Paluojal. Igaüks kinnitas endale külge vähemalt ühe helkuri ning koos suunduti mõnusale novembrikuisele jalutuskäigule. Iga vastu tulev "tume tont" sai külge helkuri ning hiljem ehiti helkuripuu.

Nagu ütles Viljandi veebipolitseinik Elerin Tetsmann, osales üle maakonna ligikaudu 350 inimest ja see oli kõigi aegade rekord. Tema ise juhtis ettevõtmist Suure-Jaanis, kus oli üheskoos helkuritega ehitult kõndimas üle 160 inimese. "Sealses kogukonnas on see üritus lausa traditsiooniks kujunenud ja tullakse kogu perega. Helkurikõnd oli neil jätk koolimajas toimunud perepäevale." Tetsmann märkis, et sai tänavusest helkurikõnnist sellise laengu, et õhtul oli isegi raske uinuda.