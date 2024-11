Viljandi haigla otsib Tervikumi üldapteegi pidajat

Juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul soovib haigla Tervikumi apteeki, et tagada hoone külastajatele ja patsientidele apteegiteenuse hea kättesaadavus. "Tervikum saab olema tervisekeskus, kus on ühes hoones koos ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid. Seega saavad Tervikumis olema perearstid, erinevate uuringute võimalused, eriarstid ja erakorraline meditsiin ning taastusravi. Oluline roll teenuste ahelas on inimeste jaoks aga ka apteek ning seetõttu soovimegi Tervikumis selle teenuse avada," märkis ta.