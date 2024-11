LUGEJA KIRI Kas poleks aeg teoorjus lõpetada?

Helistasin hiljuti oma endisele töökaaslasele, et teda 78. sünnipäeva puhul õnnitleda. Ta palus rääkimisega veidi oodata, sest oli just tuppa jõudnud ja pidi hinge tõmbama. Ta rookis lund. Enne seda oli ta kaselehti riisunud ja toppinud neid 15-kilostesse kottidesse. Kokku sai üle 52 koti. Mitmel korral on ta pöördunud linnavalitsuse poole ettepanekuga lasta Kalda puiesteel kaskede rida harvendada, et maja saaks rohkem valgust ning väheneks riisutavate lehtede hulk. Seni oli vastus olnud eitav.