JUHTKIRI Järjekindlus viib sihile

​Kaasava eelarve võistlusel pole aastad vennad. Kui mõnikord tehakse projektidele suurt kampaaniat ning reklaame võib kuulda isegi kaubanduskeskustes, siis seekord möödus võistlus Viljandis rahulikult. Jakobsoni kool vormistas oma võidu ära ning võib nüüd järgmist ideed nuputama hakata, sest kas õnneks või kahjuks tundub, et eks see kaasava eelarve võistlus koolidevaheliseks mõõduvõtuks suuresti kujunegi. Koolid koondavad suure hulga asjast huvitatuid – õpetajaid ja õpilaste vanemaid – ning nendega on keeruline võistelda. Koerasõpru on tõesti piisavalt palju, et neljajalgsetele vajalik pargike sai rajatud, aga kui pikemalt tulevikku vaadata, siis on keeruline leida kedagi, kes sama suure asjahuviliste hulga endaga kaasa tõmmata suudaks.