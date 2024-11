Vaimse tervise teema jõuab läbi huumori prisma Sakala keskuse lavale

Elus on mõnel jutustajal olnud muutusi ja seepärast on ka laval kõlavad vaimse tervise lood arenenud. Ei saa ju teha nalja vanapoisiks olemise üle, kui sa enam seda ei ole.

Aga alguspunkt on sama: tudeng Võrumaalt, tootmisjuht Viljandist ja iduettevõtja Tartust lähevad koos naljakirjutamise koolitusele. Kõlab nagu hea anekdoodi algus? Seda ta natuke ongi, sest hoolimata sellest, et tegu on tõestisündinud looga, on tulemuseks stand-up-õhtu "Vaimne tervis on nagu porgand".

Eelmise aasta kevadel kutsusid peaasi.ee ja Kinoteater inimesi kandideerima naljakirjutamise koolitusele. Nüüdseks on kakskümmend väljavalitut oma huumorioskused Kinoteatri meeskonna käe all läikima lihvinud ja kursuse edukalt lõpetanud. Neid kõiki seob lähedane kokkupuude vaimse tervise muredega ja ka (amatöör) stand-up-koomiku tiitel, sest 12 neist astusid talvel üles Lõuna-Eesti lavadel ning andsid täissaalidele üle 14 etenduse, kus muu hulgas selgus, miks vaimne tervis on nagu porgand. Sel sügisel annab seltskond Lõuna-Eestis veel viis etendust, millest ei tasu ilma jääda, sest tegijad lubavad, et saab pisarateni nutta ja naerda. Saab avastada, kuidas huumor võib olla võti vaimse tervise murede mõistmiseks ja lahendamiseks.



Muuhulgas tuleb juttu, miks vaimne tervis on nagu porgand. Kas seepärast, et ta peaks regulaarselt laual olema? Või kui liiga kaua keeta, läheb päris pudruks? Või et tärkab kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad?

Stand-up-õhtu "Vaimne tervis on nagu porgand" on osa peaasi.ee ja Kinoteatri projektist "Peaasi ajab naerma", mis on omakorda osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammist.

Uksed Sakala keskuses avatakse reedel kell 18.30.