Viljandi Metalli naiskond seni võitmatus hoos vastase servi lahti ei muukinud

Laupäeval Jüri spordihoones olnud naiste meistriliiga põhiturniiri kohtumine näitas, et Rae Spordikool/Viaston jätkab kaotusteta, sest Viljandil tuli tunnistada tema 3:0 paremust.

Viljandi Metalli naiskonna peatreener Margit Keerutaja-Must nentis liigamängule tagasi vaadates, et vastane ongi teisest puust, tugevate mängijatega ja sel hooajal heas hoos. "Neil on löögitugevus ja -kõrgus hoopis teine, pluss üldmäng. Neil on ka kolm koondislast põhikoosseisus väljakul ja neile ongi raske vastu saada," rääkis ta.