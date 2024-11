IMRE JUGOMÄE Abja spordi- ja tervisekeskus vajab juhti, mitte senise edu lõhkumist

Mulgi uus vallavalitsus on "sisukalt" alustanud. Eelmisel nädalal vabastati päevapealt ametist Abja spordi-ja tervisekeskuse juhataja ning nüüd plaanitakse liita selle juhtimine Abja gümnaasiumiga. See on minu hinnangul murettekitav ja halb plaan. Oluline on mõista, et Abja spordi- ja tervisekeskus ei ole pelgalt spordiobjekt, vaid piirkondlik spordikeskus, millel on oluline roll meie kohalikus elus.