REPLIIK Kinnisvara puudused

Majamüügi varjatud puuduste pärast käisid ju kohut ka näitleja Jan Uuspõld ja endine korvpallur Imre Triisberg. Korvpallur oli soetanud maja eesmärgiga elada seal aasta läbi, kuid sai sügise saabudes aru, et see ei ole võimalik, sest maja ei pea tuult ega sooja.

Need on vaid kaks näidet kehvasti lõppenud ostutehingust, aga selliseid olukordi on palju. Mida siis teha? Muidugi võib juhtuda, et müüja ei olegi puudustest teadlik, aga üldjoontes sa ju ikka tead, kust tuul sisse puhub või mil viisil küttesüsteem protestib.